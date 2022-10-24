VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılayı seyyar kan bağış noktaları için kentlerdeki yöneticilerden anlayış bekliyor
İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi
TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor
Almanya'da iklim aktivistleri Monet'in tablosuna patates püresi fırlattı
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
Aliyev'den, 'Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatı' açıklaması
Japonya, Haiti'deki Büyükelçiliğini, güvenlik sebebiyle geçici olarak kapattı
Rusya: Ukrayna'nın kirli bomba kullanması ile ilgili provokasyonu engelleyeceğiz
Bakan Akar: Ukrayna'da bir an önce akan kanın durdurulması önemli
Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefonlara sıkı takip
Avrupa'da doğal gaz fiyatı ılımlı hava koşullarıyla yüzde 13,5 geriledi
Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti
İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
İsrail Savunma Bakanı, Ukraynalı mevkidaşına "Kiev'e silah vermeyeceklerini" söyledi
24 Ekim 2022 Pazartesi 16:58:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:58:00

Borsa 4.000 puanın üzerini gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini 4.000 puanın üzerine taşıdı.

Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, cuma gününü 3.934,63 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 4.003,92 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avrupa ve Japonya merkez bankası kararları ile ABD ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa borsa istanbul ekonomi
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
Tek kriteri senaryo

Tek kriteri senaryo
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Aşkın saati hızlandı

Aşkın saati hızlandı
Aşkta kaybetti işte kazandı

Aşkta kaybetti işte kazandı
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Arda'nın ‘Pusula'sı

Arda'nın ‘Pusula'sı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX