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26 Eylül 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 09:00:00

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme dönemi

Kaynak: TRT Haber

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılar belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar belirlendi. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanabilecek.

Kısmen ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek.

DOĞAL AFET DURUMLARINDA SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK

Doğal afet durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek.

Bu durumunda kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

ÖĞRENCİLER 21 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMALI

Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecek. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Katılımcı, 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde başvuruda bulunabilir.

Başvuru sırasında katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

EVLİLİK VEYA KONUT ALIMI HALİNDE KISMEN ÖDEME

Katılımcılar ayrıca konut alımı veya evlenme durumlarında sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir.

Konut alımı için faydalananlar, kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

Evlilik için faydalanan katılımcılar ise, evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

SÖZLEŞMELERİN EN AZ 5 YIL YÜRÜRLÜKTE OLMASI GEREKİYOR

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Etiketler : bireysel emeklilik sistemi bes resmi gazete
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