Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş indirim bekleniyor.



Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.