Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor
Kaynak: Star
Dün benzin fiyatlarındaki 19 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorin fiyatlarında 11 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorinin litre fiyatına 11 kuruş indirim bekleniyor.
Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
- KPSS sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?
- Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
- Motorine indirim geliyor
- Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor
- Türkiye 54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayali olduk
- Bakan Albayrak açıkladı... Ekonomimiz üçüncü çeyrekte güçlü bir yükseliş sinyali verdi