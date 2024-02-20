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20 Şubat 2024 Salı 15:40:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 15:40:00

Benzin ve motorine indirim geliyor

Kaynak: DHA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : epdk benzin indirim
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