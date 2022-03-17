VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Küresel ekonomide enflasyon çıkmazı: Bir psikolojik savaş mücadelesi
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiğdemler çiçek açtı
Benzin ve motorinde indirim
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
Başkan Erdoğan: Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık
"İnsani durum giderek kötüleşiyor"
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Teklisine Grammy desteği
Filme düğün engeli
Bu kez sus pus
mutluluğun ilk karesi
Dokuz Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması: Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak
Fahiş kiraya fren formülü
NATO bölgeye asker gönderecek mi?
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
İstanbul için kar alarmı!
Kremlin'den jet yanıt!
Böbrekleri tüketen 8 neden
17 Mart 2022 Perşembe 11:22:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 11:22:00

Benzin ve motorinde indirim

Kaynak: NTV

ABONE OL

Benzin ve motorinde indirim. 17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. Akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

RUSYA-UKRAYNA TARAFINDA İYİMSERLİK PETROLÜ GERİLETTİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle brent petrol serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 14 yılın zirvesinden yüzde 20'nin üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 doların altını gördü.

Etiketler : benzin fiyatları MOTORİN BENZİN
36 yıl sonra zirvede

36 yıl sonra zirvede
Televizyona iş yok artık

Televizyona iş yok artık
Benim çocuk özlemim yok

Benim çocuk özlemim yok
‘Münaşaka'İstanbul'da

‘Münaşaka'İstanbul'da
Karın tadını çıkardılar

Karın tadını çıkardılar
Arabesk şov

Arabesk şov
Azerbaycan'dan ödül

Azerbaycan'dan ödül
Ceceli ile telefonda düet

Ceceli ile telefonda düet
Sevenleri kar kış dinlemedi

Sevenleri kar kış dinlemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER