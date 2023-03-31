BDDK, T.O.M Katılım Bankasına faaliyet izni verdi
Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.O.M Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.O.M Katılım Bankası AŞ'nin faaliyet izni onaylandı.
T.O.M Katılım Bankası'na 4 Ağustos 2022'de kuruluş izni verilmişti.
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