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14 Mayıs 2023 Pazar 12:49:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 12:49:00

Batı Akdeniz'in ihracatında lider ülke Rusya

Kaynak: AA

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Yaş sebze meyveden demir ve demir dışı metallere, tekstilden toprak sanayiye, kimyadan madencilik ürünlerine kadar birçok sektörde üretim yapan Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki ihracatçıların en büyük pazarını Rusya oluşturuyor.

Örtü altı tarımın lideri konumundaki Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 1638 firma, gerçekleştirdikleri ihracat ile ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, bölgeden bu yılın ilk 4 ayında tüm kalemlerde yapılan ihracat 886 milyon doları geçerken, en fazla dış satım yaş sebze ve meyve sektöründe gerçekleşti.

Rusya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,83'lük artışla 78 milyon 759 bin 695 dolara ulaştı. Rusya'yı 60 milyon 643 bin 45 dolarla Almanya, 54 milyon 682 bin 423 dolarla Çin, 53 milyon 399 bin 33 dolarla Ukrayna takip etti.

Özellikle yaz aylarında Rusya ve Almanya pazarlarında meyve sezonunun başlamasıyla ihracatın daha da ivme kazanması bekleniyor.

"Rusya, en büyük müşterimiz"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, AA muhabirine, Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl miktar bazında 1,5 milyon ton sebze ve meyve ihracatı yaptıklarını söyledi.

Rusya'nın Türkiye için önemli pazar olduğunu vurgulayan Keskin, "Rusya, Karadeniz'den komşumuz olması ve nüfusa oranla tüketim yoğunluğundan kaynaklı yaş sebze ve meyve sektöründe en büyük müşterimiz, Türkiye'den en fazla sebze ve meyve alıcısı. Bu anlamda Rusya bizim için çok önemli." dedi.

Yaş sebze ve meyve sektöründe Antalya'nın Türkiye'de önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Keskin, Rusya'yı önemsediklerini dile getirdi.

Serik ilçesinde domates üretimi yapan Beyazıt Işık da Türkiye'de domates tüketiminin büyük bir kısmını Antalya'nın karşıladığını ifade etti.

Ürettiklerini sadece iç pazara değil, yurt dışına da gönderdiklerini anlatan Işık, "Dünyanın her yerine ürün gönderiyoruz. Rusya da bizim için en önemli alıcı ülke." diye konuştu.

Etiketler : Akdeniz İhracatçılar Birliği Rusya Antalya
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