'Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı!'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7/24 esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 323 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.



"KARADENİZ'DEKİ GAZ REZERVİMİZ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"

Başkan Erdoğan; "İnşallah açacağımız yeni tespit kuyuları ile bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Karadeniz gazına dair bir diğe müjdeli haberimiz daha önceki rezervimiz ile ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı." dedi.



"KARADENİZ'DE KEŞFETTİĞİMİZ DOĞAL GAZIN BUGÜNKÜ RAKAMLA ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLARI BULMAKTADIR"

Başkan Erdoğan; "Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyecek. Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." ifadelerine yer verdi.

