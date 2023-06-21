Bakanlık, otomotiv sektörüne yönelik yeni kararları açıkladı

Otomotiv sektöründe '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlaması 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı otomtoiv sektörüne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı.

Buna göre "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 6 ay daha uzatıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın kapsamı genişletildi. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı.

Açıklamada, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." denildi.

Ticaret Bakanlığı:" Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır."

Şu ana kadar uygulamayı ihlal edenlere 35.1 milyon TL ceza kesildiği bilgisi paylaşıldı.