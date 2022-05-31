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31 Mayıs 2022 Salı 14:03:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 14:33:00

Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge tamamlandı

Kaynak: AA

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3600 ek gösterge ile ilgili 2 alternatifli çalışma tamamlandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tamamlanan 3600 ek gösterge düzenlemesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren düzenleme, Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Hükümet ile Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ek gösterge emekli aylığı
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