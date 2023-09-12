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12 Eylül 2023 Salı 10:57:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 10:57:00

Bakan Şimşek: Şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız

Kaynak: AA

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Bakan Şimşek, TCMB'nin reeskont kredisinde limit yükseltmesine dair, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor." diyerek, "Şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aylık sürede ihracatçılara yönelik günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarına işaret etti.

Bakan Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : mehmet şimşek ihracat yatırım ihracatçı
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