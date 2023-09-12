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Reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi
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12 Eylül 2023 Salı 10:20:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 10:20:00

Bakan Bolat, reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi

Kaynak: AA

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Bakan Bolat, TCMB'nin, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesini değerlendirerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesini değerlendirerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikası çerçevesinde ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğuna işaret etti.

Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.

Etiketler : ömer bolat reeskont kredi ihracatçı
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