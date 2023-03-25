VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerden etkilenen Gölbaşı ve Besni'deki sanayi tesislerini ziyaret etti
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
Teniste Avrupa'nın en fazla gelişen ülkesi ödülü Türkiye'ye verildi
Kızılay sahurda da iş başında
25 Mart 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 16:00:00

Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında attığımız adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerine ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer taraftan, kadınlarımıza kapsamlı programlar, teşvik ve destekler sunarak pozitif ayrımcılık uygulamayı kesintisiz sürdürüyoruz. 2023 Ocak ayı itibarıyla, kadınların ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 36,1 ile tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Selektif kredi politikalarımızın yanı sıra model kapsamında attığımız diğer adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla birlikte, girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, Togg başta olmak üzere, elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz."

Etiketler : nurettin nebati türkiye ekonomi modeli yerli üretim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX