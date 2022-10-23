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23 Ekim 2022 Pazar 11:55:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 11:55:00

Bakan Nebati müjdeyi verdi... Esnafa Kredi Destek Paketi yürürlükte

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati sözlerini şöyle devam etti:

"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı kredi
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