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10 Mart 2023 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 17:40:00

Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgemizdeki illerimizde 5 milyon 4 bin 175 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Diğer illerimizde de yüzde 90 seviyesindeyiz. İnşallah önümüzdeki bir kaç gün içerisinde diğer illerimizdeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız.

Burada artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti çalıştığımız illerimiz, ilçelerimiz de mevcut. Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz.

Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz ki, 2022'de yapılan düzenlemeler sonrasında yıkılan yapılara baktığımızda sadece 3,3'ü olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yapılması gereken çalışmaya ilişkin bize önemli bir veri veriyor.

Yapı denetime tabi olmayan, fay hatlarına yakın mesafede olan, nispeten zemin sıvılaşmasının daha yüksek olduğu yerlerde yoğun yıkımın yaşandığını da buradaki tespitlerimizde gördük.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : murat kurum türkiye risk kalkanı modeli afad

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