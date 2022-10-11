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11 Ekim 2022 Salı 16:37:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:37:00

Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına çiğ süt destek primini 50 kuruşa yükselttiklerini belirterek "Üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek pirimle litre başına en az 9 lira geçecek." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışması TOBB İkiz Kuleler'de tanıtıldı.

Bakan Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bitkisel ve hayvansal üretim alanında çiftçileri ve üreticileri desteklediklerine işaret etti.

Ulusal Süt Konseyi'nin bugün toplandığını hatırlatan Kirişci, Konseyin, 14 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destek primi hariç, üreticinin eline net 8,5 lira olarak belirlediğini anlattı.

Bakanlıkça, 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükselttiklerini bildiren Kirişci, "Böylece üreticimizin eline Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 lira geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz üreticimizin yanında olmaya, çiftçimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TAHIL KORİDORU

Kirişci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu doğru politika ile bugün Türkiye'nin arabulucu ülke haline geldiğini söyledi.

Bu konuda ilk işlerinin tahıl koridorunun devreye girmesi olduğunun altını çizen Kirişci, böylece yaklaşık 7 milyon ton hububatın söz konusu koridordan geçişinin sağlandığını, 310 civarında geminin buradan geçtiğini belirtti.

Kirişci, bu adımın psikolojik etkisinin, fiziki etkisinden daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın gıda krizini konuştuğu bir dönemde bir rahatlama gerçekleşti. Bu, fiyatlara da yansıdı." diye konuştu.

TARIMDAKİ YENİLİKLER

Mevzuatların önemine de işaret eden Kirişci, Tarım Kanunu, lisanslı depoculuk ve tarım sigortaları gibi alanlarda yapılan çalışmaları anlattı.

Kirişci, tarım sigortacılığında 16 yılda 20 milyon poliçe kesildiğini ve 12,8 milyar lira kamu desteği sağladıklarını dile getirdi.

Bunların yanı sıra buğday, arpa, fındık, çay, üzüm gibi ürünlerde müdahale fiyatlarını yerinde açıkladıklarını vurgulayan Kirişci, böylece ürünlerinin hak ettiği şekilde değerlendirilmesi konusunda Anadolu insanına yardımcı olduklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Üreticinin hayatını ve konforunu kolaylaştırmak adına çalışmalar da yürüttüklerine değinen Kirişci, artık üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet üzerinden kayıt olabileceklerini, "Tarım Cepte" uygulamasını devreye aldıklarında da üreticilerin diğer iş ve işlemlerini buradan yapabileceklerini bildirdi.

Kirişci, verdikleri desteklerin de sektör dışına çıkmasını istemediklerini belirterek, üreticilerin bu kaynakları en iyi şekilde kullanmasını istediklerini kaydetti.

Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin limitini de 100 bin liradan 200 bin liraya çıkartacaklarını belirten Kirişci, "Bunun karta yüklenip sadece mazot ve gübre alımında üreticinin kullanmasını sağlayacağız." dedi.

Aile işletmeleri olmazsa tarımsal faaliyetin de olmayacağını vurgulayan Kirişci, tarımın, aile işletmelerinin hayat tarzı olduğunu söyledi.

Tarımda eğitim konusunun da önemine işaret eden Kirişci, "Tarım il ve ilçe müdürlüklerindeki teknik eleman artık sahaya çıkacak ve çiftçilerimizi eğitecekler. Olmaları gereken yerde olacaklar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde köylerde kapanan okulları tekrar açıyoruz." dedi.

Etiketler : tarım tahıl koridoru çiftçi
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