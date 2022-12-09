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09 Aralık 2022 Cuma 08:49:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 08:49:00

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 'En kapsamlı düzenleme olacak'

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT hakkında "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Bakan Ersoy, "EYT konusu Türkiye'nin en önemli konusu. Uzamasının nedeni; herkesi dinliyoruz. İşverenleri dinliyoruz. İşverenler çalışanları kaybetmek istemediklerini söylüyorlar. Bir de bizim çalışma ile ilgili teknik sorun var. 99'dan önce girenleri kapsıyor. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman, çalışmaları tamamladığımız zaman bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Üç kriter var. Daha önce 1.5 milyon diye açıklamıştım ama bugün bu sayı yükseldi. EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de EYT gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda, "Geçtiğimiz aybaşında araştırma yaptırdık. Ortalama kamuoyu beklentisi yüksek çıktı. 8 bin lira üzerinde çıktı. İşveren beklentisi veya arzu ettikleri 7 bin lira çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçilerin olması gereken rakam 7 bin 500 lira çıktı. Asgari ücretliler 7 bin 600 lira çıktı. O da küçümsenecek rakam değildir. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değildir. Ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları ücret düzeyi farklılaşıyor. Asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri düzenleyen etki yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak Bilgin, "Kamuda 32 tür sözleşmeli personel var. Bunların hepsini toparlayıp bir disiplin altına alıyoruz. Bunun içerisinde öğretmenler, aile hekimliği çalışanları, asistanlar, sağlık çalışanları, sanatçılar var. Sözleşmeli personeli hemen kadroya geçiriyoruz. Yaklaşık 500 bine ulaşacak sayı gündemde. Bu çalışmamız teknik olarak bitti. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim" şeklinde konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda Bilgin, "EYT konusu Türkiye'nin en önemli konulardan bir tanesidir. Herkesi dinlemek zorundayız. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatı. Öncelikle bizim açımızdan devlet açısında ele alınan konuydu. İşveren kıdemli, tecrübeli, iş becerisi gelişmiş personel yaklaşık yüzde 15. Biz bunları kaybetmek istemeyiz. Kamuoyunda tartışılan yaş duyumları bunlar. 99 8 Eylül öncesi işe girenleri kapsıyor. Bu dönemde dijital kayıt sistemi yok. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman bunu paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yaş şartı olmasaydı, Haziran ayına göre kaç kişi emekli olabilirdi? Bir milyon 500 bin-600 bin. Bütün verileri alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım" dedi.

Etiketler : Bakan Ersoy EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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