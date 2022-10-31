BAE: OPEC+ petrolde arz talep dengesini koruyan teknik kuruluş olarak kalacak

BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda (ADIPEC 2022) konuşan Mezrui, OPEC+ grubunun dünyada petrol ihtiyacını karşılamaya istekli olduğunu belirtti.

Mezrui, "OPEC+ grubu her zaman petrolde arz ve talep dengesini koruma konusunda güvenilir teknik bir örgüt olarak kalacak." dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da ülkesi ile BAE'nin petrol üretimi ve rafinerisini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

İki ülkenin temiz hidrojen projeleri üzerinde çalıştığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan, Riyad ile Abu Dabi'nin hidrojen üretiminde örnek ülkeler olacağına işaret etti.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.