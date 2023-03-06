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06 Mart 2023 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 16:15:00

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni martta geriledi

Kaynak: AA

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Şubatta eksi 8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay eksi 11,1 puana geriledi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, martta Ekim 2022'den beri ilk kez gerileyerek beklentilerin altıda kaldı

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mart ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta eksi 8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,1 puanlık azalışla eksi 11,1'e geriledi. Ekim 2022'den bu yana ilk kez düşen endekse ilişkin beklenti, toparlanmanın devam ederek eksi 6,3'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 6 puandan eksi 13 puana indi.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 10 puandan eksi 9,3'e yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Huebner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomide durgunluğa yönelik iyimserlik, olumsuz ekonomik beklentilerin gerçekleşmesi durumunda kısa sürede yeniden ekonomide durgunluk endişelerine dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Mevcut ekonomik ortamın merkez bankalarının para politikası freninde olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Huebner, "Para arzının genişlemesi zayıf kalmaya devam ediyor ve faiz oranlarındaki artışla birlikte yılın ilerleyen döneminde ekonomi üzerinde ciddi bir yük oluşturması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Mart'ta 1309 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta 2,8 puanlık azalışla eksi 9,6 puana geriledi. Endeksin 4 aydır art arda yükselmesinin ardından düşüşe geçmesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 8,8 puandan eksi 7,5 puana çıktı.

Etiketler : avro bölgesi yatırımcı ekonomi

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