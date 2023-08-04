Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi
Kaynak: AA
AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,9 ile Romanya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de gerçekleşti.
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6 düştü.
Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi.
AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,9 ile Romanya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de görüldü.
Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 15,7, Estonya'da yüzde 8,7 ve Macaristan'da yüzde 8,3 azaldı.
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