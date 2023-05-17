VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi
Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım
TBMM Başkanı Şentop, 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı
Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:07:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:07:00

Avro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yıllık bazda yüzde 7 oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Avro Bölgesi'nde enflasyon, nisanda yıllık bazda yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde de nisan ayı enflasyonu, yıllık yüzde 7 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Avro Bölgesi'nde nisanda enflasyon, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise martta yüzde 8,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,1 seviyesinde belirlendi. Enflasyon, Nisan 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,75'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,21'i hizmetler, yüzde 1,62'si enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,38'i enerjiden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, nisanda Macaristan'da yüzde 24,5, Letonya'da yüzde 15, Çekya'da yüzde 14,3, Slovakya ve Polonya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Romanya'da yüzde 10,4 ve Bulgaristan'da yüzde 10,3 oldu. Böylece AB üyesi 9 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8,7, Almanya'da yüzde 7,6 ve Fransa'da yüzde 6,9 olarak belirlendi.

Etiketler : Avrupa İstatistik Ofisi Avro Bölgesi Yıllık enflasyon
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Toplantı acelesi

Toplantı acelesi
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Aynalar zaman makinesi gibi

Aynalar zaman makinesi gibi
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında
Baba acısı

Baba acısı
'Üvey Anne' olacak

'Üvey Anne' olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX