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30 Kasım 2022 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 14:26:00

Ata Ghoutbi: Önceliğimiz kâr değil müşteri memnuniyeti

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Türk gıda pazarının popülaritesi hızla artan fast food zincirlerinden Atawich'in kurucusu Ata Ghoutbi ve Genel Müdürü Serhat Baldan, markanın başarısındaki sırları açıkladı. Ghoutbi, “Önceliğimiz kâr değil müşteri memnuniyeti” derken; Baldan “Klasik burger algısını yıktık” diye konuştu.

Fast food restoranları, özellikle metropollerde hızlı akan gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası. Aynı zamanda her geçen gün daha da büyüyen milyar dolarlık bir sektör. Fast food zincirleri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de franchise sistemi ile büyüyor. Sistemin popüler markalarından Orta Doğu merkezli Atawich de büyüme hızıyla adından söz ettiriyor. Kısa zamanda Türkiye gıda pazarının önemli oyuncularından biri haline gelen Atawich'in kurucusu Ata Ghoutbi ve Genel Müdürü Serhat Baldan şirketin başarı öyküsünü anlattı.

ÜRÜN HAMMADDELERİNİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

İran'da 20 yıl önce kurulan ve ülkenin en büyük yemek zinciri unvanını elinde bulunduran Atawich'in Türkiye pazarına 1 yıl önce girdiğini belirten Serhat Baldan, "Bu zaman zarfında 20 şubeye ulaştık. Klasik burger anlayışından farklı olarak burger'in yanı sıra pizza, sandviç, hot dog ve kendimize has lezzetler sunmamız bu başarıda etkili oldu. Ürünlerimizin hammaddelerini kendi fabrikamızda üreterek hem maliyet anlamında avantaj sağladık, hem asla ödün vermediğimiz kalite standardımızı koruduk. Bu sayede sadece müşterilerimizin değil, yatırımcıların da teveccühünü kazandık" diye konuştu.

MOTTOMUZ MUTLU MÜŞTERİ FRANCHISE VE PERSONEL

Ağustos ayı itibarıyla bayilik başvuruları almaya başladıklarını, gelen yoğun talepten mutlu olduklarını vurgulayan Ata Ghoutbi ise şöyle konuştu: "Markamız güçlü bir altyapı ve kültüre sahip. Kâr hiçbir zaman önceliğimiz olmadı. Mottomuz mutlu müşteri, mutlu franchise ve mutlu personel. Ürün kalitesi, lezzeti ve doyuruculuğundan asla ödün vermiyoruz. Atılacak her adım uzman ekiplerimiz tarafından belirlenip yürütülüyor. Saha ve bölge çalışmaları, fizibilite raporları, kısa vadede gelişim potansiyeli gibi faktörlerin her birine ayrı önem veriyoruz. Bu da bize hızlı büyüme, müşteri, çalışan ve yatırımcı memnuniyeti olarak geri dönüyor."

Etiketler : fast food zincirleri atawich ata ghoutbi serhat baldan
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