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Asgari ücrette ilk toplantı yarın
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10 Aralık 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:00:00

Asgari ücrette ilk toplantı yarın

Kaynak: TRT Haber

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Hükümet tarafı, işçi ve işveren heyetiyle saat 14.00'te bir araya gelecek. Görüşmelerde yol haritası belirlenecek, yapılan çalışmalar paylaşılacak.

Yaklaşık 7 milyon çalışanın gözlerini çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak.

Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. Saat 14.00'te yapılacak görüşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

15 üyeden oluşan komisyon tarafından yol haritası belirlenecek. Yapılan çalışmalar paylaşılacak.

GÖRÜŞMELER ARALIK AYI BOYUNCA SÜRECEK

Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak... Üçüncü toplantı ise işveren tarafı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak...

Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak.

En geç 31 Aralık'ta yeni asgari ücret netleşmiş olacak.

Temmuzdaki ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira oldu.

Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak.

Etiketler : asgari ücret hükümet işçi işveren
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