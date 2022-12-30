ASELSAN'dan 102,3 milyon dolarlık sözleşme
Kaynak: AA
ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolarlık bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
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