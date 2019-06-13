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13 Haziran 2019 12:35 | Perşembe

Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor

Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen seneki 30 liralık devlet desteğini geçti.

Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen yılki 30 liralık devlet desteğini geçerek, oğlak tiftiğinde 52 lira, anamal tiftiğinde 44 lira oldu.

AA muhabirinin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden aldığı bilgiye göre, dünya tekstil sektöründe en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin değeri giderek yükseliyor.

Birlik Başkanı Hasan Kılınç, AA muhabirine, devlet desteği doğru kullanıldığında başarıyı yakalamanın da mümkün olduğunu söyledi.

Ankara keçisinden elde edilen ve "zengin kumaşı" olarak bilinen moher kumaşının ham madde kaynağı tiftiğin önemine dikkati çeken Kılınç, giyim sektörünün yanı sıra, perdelik, battaniye gibi ev tekstili ürünleri başta olmak üzere, birçok alanda kullanılan tiftiğin hala dünya tekstilinin en değerli ürünü olarak yer aldığını bildirdi.

Kılınç, devlet desteğiyle beraber tiftik alımında üçüncü yılları olduğunu anımsatarak, "3 yıl önce ilk tiftik alımı yaptığımız sırada yetiştiriciler, ürünü devlet desteği fiyatından satmamızın büyük bir başarı olacağını söylemişlerdi. Biz de yetiştiriciden 2019 yılı oğlak tiftiğini 52 liraya, ana mal tiftiği 44 liraya aldık. Bu fiyatla tiftiğin fiyatı ilk defa devlet desteği fiyatını geçmiş oldu." dedi.

"Kalite gruplarını artıracağız"

Kılınç, geçmiş dönemlerde kaliteye bakmaksızın tiftik alımı yapılmasının, kaliteli üretim yapan yetiştiricileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kaliteye dayalı bir alım politikası gerçekleştiriyoruz. Tiftik alımları tefrik bilgisi olan eksperler tarafından yapılıyor. Dünya tekstil sektörünün istediği kalitede tiftik alımı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda kalite standartlarını daha da geliştirmeyi ve kalite gruplarını artırmayı düşünüyoruz. Islah yapan, Ankara keçisine bakan ve sürüsüne yatırım yapan yetiştiricinin daha fazla kazanması için altyapımızı güçlendiriyoruz. Birlik olarak kendimize hiçbir zaman üreticinin elinden tüm tiftiği almak gibi bir hedef koymadık. Bizim dışımızda kooperatiflerin de yaşamasını ve var olmasını istiyoruz."

"En kaliteli tiftik Ankara'da üretiliyor"

Kılınç, dünya tekstil sektöründe tiftiğin inceliği kadar sağlamlığı, beyazlığı ve lif uzunluğu gibi kriterlerin de ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Bu kriterler ön plana alındığında en kaliteli tiftik hiç tartışmasız Ankara'da üretiliyor. Birlik olarak yürüttüğümüz ıslah çalışmalarıyla yetiştiriciler arasında 'köpek kılı' olarak adlandırılan kemp oranında da büyük düşüş oldu. Zaten Ankara'da elde edilen tiftik incelik düzeyi olarak uluslararası piyasada kabul gören standart değerlerinin üzerinde." dedi.

(AA)

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