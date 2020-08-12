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12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:46:00

Altın fiyatlarında son durum

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Altında 20 gündür süren rekor serisi terse döndü. Ons altın yeni haftayla birlikte 170 dolar birden düşerken, gram altın yaklaşık 50 lira birden düşerek 436 lira oldu. Peki altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcısına kazandırdıktan sonra fiyatlar düşüşe geçti. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 12 AĞUSTOS 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 437 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 494 TL

SATIŞ: 410 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 437,15 TL

SATIŞ: 437,70 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 2.887,17 TL

SATIŞ: 1.888,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 709,90 TL

SATIŞ: 727,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.413,10 TL

SATIŞ: 1.455,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.827,10 TL

SATIŞ: 2.888,00 TL

Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolarla, gram altın fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı. Gördüğü zirvelerin ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

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