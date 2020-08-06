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06 Ağustos 2020 Perşembe 18:23:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 18:25:00

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (İstanbul Kapalıçarşı 6 Ağustos çeyrek altın kaç TL?)

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Altın fiyatları yükselince yatırımcısı tarafından yeni rakamlar yakından takip ediliyor. İnternet üzerinden; 6 Ağustos çeyrek altın fiyatları ne kadar? İstanbullu Kapalıçarşı altın fiyatları son durum nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı. çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü. İşte 6 Ağustos çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

6 Ağustos’ta gram altın 484 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatı son durumu ve İstanbul Kapalıçarşı’da altın fiyatları merak konusu oldu. 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? soruların yanıtları altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde güne 471 lira'dan başladı öğle saatlerinde ise 495,50 lirayı buldu. Yatırım aracı olarak altını kullanan vatandaşlar altındaki bir anlık artışın nedenini araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 484 lira 50 kuruşken satışı ise 484 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 780 lira satış fiyatı 785 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Ağustos güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA


PERŞEMBE



Alış

Satış

Alış

Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

463,00

463,20

484,50

484,70

Cumhuriyet Ata Lira

3.051,00

3.072,00

3.193,00

3.214,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)

422,00

426,00

442,00

446,00

Lira(Tam) Ziynet

2.982,00

3.002,00

3.120,00

3.140,00

Yarım Ziynet

1.491,00

1.501,00

1.560,00

1.570,00

Çeyrek Ziynet

745,00

750,00

780,00

785,00

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