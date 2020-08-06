Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (İstanbul Kapalıçarşı 6 Ağustos çeyrek altın kaç TL?)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (İstanbul Kapalıçarşı 6 Ağustos çeyrek altın kaç TL?)

6 Ağustos’ta gram altın 484 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatı son durumu ve İstanbul Kapalıçarşı’da altın fiyatları merak konusu oldu. 6 Ağustos gram altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? soruların yanıtları altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde güne 471 lira'dan başladı öğle saatlerinde ise 495,50 lirayı buldu. Yatırım aracı olarak altını kullanan vatandaşlar altındaki bir anlık artışın nedenini araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,64 artışla 484,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,64 yükselişle 484,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 484 lira 50 kuruşken satışı ise 484 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 780 lira satış fiyatı 785 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Ağustos güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: