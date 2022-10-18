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18 Ekim 2022 Salı 17:33:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 17:33:00

Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi

Kaynak: AA

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Almanya'nın Köln kentinde her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter (Köln Işıkları)" isimli havai fişek gösterisinin, bu sene Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji krizine bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kölner Lichter Organize Komitesinden yapılan açıklamada, Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü, müzik eşliğindeki havai fişek gösterisinin, maliyetleri yönetmenin imkansız hale gelmesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri dolayısıyla ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle büyük bir finansman krizi oluştuğu belirtilen açıklamada, festivalin geleceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Her yıl geleneksel olarak müzik eşliğinde Ren Nehri'ndeki gemilerden atılan havai fişeklerle düzenlenen gösteriyi, Almanya'nın farklı şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 800 bin kişi izliyordu.

Tonlarca patlayıcının kullanıldığı gösteri, çevreciler tarafından doğal yaşamı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Etiketler : almanya havai fişek gösterisi enerji krizi
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