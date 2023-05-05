Alman firmadan Türkiye'ye 40 milyon avroluk yatırım

ZF açıklamasına göre, ürün bileşenlerinde yüzde 90'a varan yerlilik oranı yakalamayı hedefleyen ZF CVS Türkiye, Sakarya'da açılışı yapılan ve temel atma töreni gerçekleştirilen ek tesisler için 40 milyon avroluk yatırım yaptı.

ZF CVS Türkiye, planladığı ilave birimleriyle Sakarya'da bulunan tesislerinde 600 kişiye istihdam imkanı sağlamayı ve toplamda 300 milyon avroluk ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyor.

"ZF'nin otomotiv sektöründe Türkiye'ye duyduğu güveni gösteriyor"

Açıklamada, 2020 yılında temeli atılan fren körüğü fabrikasının açılışı ve ek tesislerin temel atma törenindeki konuşmasına yer verilen ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, "Bu yeni yatırım, ZF'nin otomotiv sektöründe Türkiye'ye duyduğu güveni göstermektedir. Türkiye'de oluşturduğumuz güçlü tedarikçi altyapı ve müşteri odaklı çalışmalarımız, ülkemizdeki yatırımlarımızın temelini oluşturuyor.

ZF CVS Türkiye olarak bugün Türkiye'de sadece üretim faaliyetinde bulunmuyor, WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin de yerel müşterilerimize hızlı ulaştırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda satın almadan ürün segmentlerine, farklı global fonksiyonları temsil eden yöneticilerimiz ve ekipleriyle birlikte İstanbul'daki merkezimiz ve Sakarya'dan tüm dünyayı yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Yatırım Ofisi'nen destekleri için teşekkürlerini dile getiren Eryılmaz, 2022 yılında 44 milyar avro ciro yapan ve 32 ülkede, 168 üretim tesisi bulunan ZF'nin, Türkiye'deki yatırımlarıyla dünya genelindeki geniş müşteri kitlesine üstün bir değer sağladığını belirtti.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan fabrikada fren körükleri ve krank milleri üretildiğini dile getiren Eryılmaz, "Şirketimiz, temel atma töreni gerçekleşen yeni üretim binasında kompresörler de dahil olmak üzere yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip ticari araç şasi teknolojisi ürünlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

Yakalanan yerlilik oranı, son 13 yıldır oluşturulan güçlü yerel tedarikçi ağının ve Türkiye'nin güçlenen altyapısının ve lojistik imkanlarının bir sonucudur." açıklamasında bulundu.

"Fren körüğü üretiminde Avrupa'nın merkezi olacak"

Açılış ve temel atma töreni kapsamında Türkiye'ye gelen, ZF Ticari Araç Operasyonlar ve Malzeme Yönetimi Tepe Yöneticisi Nicolas Bardot ise Türkiye'nin, ZF için önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

"3 yıl önce temeli atılan ve bugün üretime başlayan fabrikamızın ardından ek üretim binamız için de temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Normal şartlar altında büyük bir katılımla 9 Şubat'ta temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Hemen öncesinde Türkiye'de meydana gelen trajik depremden dolayı bu töreni iptal ettik." diyen Bardot sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte ZF olarak Türkiye ve deprem bölgesi için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Büyük bir tören yapmak yerine, törene yapacağımız harcamanın da deprem bölgesine gönderilmesinin doğru olacağını düşündük. ZF çalışanlarına da bu süreçteki hassasiyetleri ve özverileri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Tüm Türkiye'ye, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin üretim gücüne, tedarikçi altyapısına, iş gücü yetkinliğine ve tecrübesine, ürün ile hizmet kalitesine güveniyoruz. Süregelen yatırımlarla da Sakarya, fren körüğü üretiminin Avrupa'daki merkezi olacak."