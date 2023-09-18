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18 Eylül 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 12:00:00

Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti. Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini bildirdi.

Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

EVANS'TAN TEKNOFEST VE FİLENİN SULTANLARI'NA ÖVGÜ

Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini belirterek, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüklerini anlattı.

Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini kaydederek, Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını aktardı.

Etiketler : alibaba grup türkiye yatırım recep tayyip erdoğan çağlayan çetin
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