Motorine dev indirim geliyor

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12 Ekim 2022 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 09:35:00

Akaryakıta dev indirim geliyor

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Arka arkaya gelen zamların ardından litre fiyatı 30 TL'ye yaklaşan motorine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 13 kuruşluk indirim geleceği kaydedildi.

Motorine son dakika itibarı ile indirim geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

Etiketler : Motorin İNDİRİM PETROL
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