VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
11 Kasım 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 10:30:00

AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

AK Parti, yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığında. Her yıl başında vergi, harç ve trafik cezalarını belirleyen yeniden değerleme oranında vatandaş lehine yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor.

AK Parti, yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığında. Her yıl başında vergi, harç ve trafik cezalarını belirleyen yeniden değerleme oranında vatandaş lehine yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE KADAR?

2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor. Cumhurbaşkanının yüzde 50 azaltma yetkisi var.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Etiketler : Yİ-ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Başkan Recep Tayyip Erdoğan
üç yıl sonra vizyonda

üç yıl sonra vizyonda
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
Kalbimi kıranlar sayesinde güzellikleri net görüyorum

Kalbimi kıranlar sayesinde güzellikleri net görüyorum
Kızıyla esnaf lokantası isteği

Kızıyla esnaf lokantası isteği
Bandırma'da 2 özel gösterim

Bandırma'da 2 özel gösterim
Neşeli program

Neşeli program
Dizi setlerinden tarlaya transfer

Dizi setlerinden tarlaya transfer
Enerjik ikili

Enerjik ikili
Siteye alınmayan motokuryelerden eylem

Siteye alınmayan motokuryelerden eylem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX