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15 Ekim 2022 Cumartesi 10:40:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 10:40:00

ABD'den Rusya'ya mühimmat sağlayanlara karşı yaptırım uyarısı

Kaynak: AA

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ABD yönetimi, Rusya'ya mühimmat sağlayan veya askeri-sanayi alanında destek veren kişilere, ülkelere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 33 ülkeden maliye bakanları ile üst düzey yetkililerin, uluslararası yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rusya'nın askeri-sanayi kompleksi ve kritik savunma tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıya katılan yetkililerin, Rusya'nın uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrollerinden kaçmasını önleme konusundaki taahhütlerini yineledikleri belirtilen açıklamada, katılımcıların, Rusya'nın askeri-sanayi alanını daha da zayıflatmak ve savaşma kabiliyetini azaltmak için atılması planlanan ek adımları görüştükleri aktarıldı.

Öte yandan Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ve Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların ve ihracat kontrollerinin etkisinin değerlendirildiği ortak bir rapor yayımladı.

Raporda, Rusya'ya mühimmat veya askeri-sanayi alanında destek sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere, özel şirketlere ve paramiliter gruplara yaptırım uygulamaya hazır olunduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Yaptırımlar ve ihracat kontrollerinin Rusya'nın büyük ölçüde yabancı kaynaklı ürünlere bağımlı savunma sanayi üzerinde önemli ve uzun süreli sonuçlar doğurduğuna dikkati çekilen raporda, Rusya'nın gelişmiş ürün, teknoloji ve hizmetlere erişimi kısıtlanarak, Rus savunma sanayisinin 6 binden fazla askeri teçhizat dahil olmak üzere savaşta kaybettiği silahları ikmal kabiliyetinin engellendiği kaydedildi.

Etiketler : ABD Hazine Bakanlığı Rusya UKRAYNA
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