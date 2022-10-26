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26 Ekim 2022 Çarşamba 17:14:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 17:14:00

ABD'de yeni konut satışları azaldı

Kaynak: AA

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ABD'de yeni konut satışları, artan mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 10,9 azalışla 603 bine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 10,9 azalarak 603 bine düştü.

Piyasa beklentileri, yeni konut satışlarının bu dönemde yüzde 13,9 azalarak 585 bine gerilemesi yönündeydi.

Beklenenden az düşüş kaydeden yeni konut satışları, ağustosta yüzde 24,7 artarak 677 bin seviyesine yükselmişti.

Yeni konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,6'lık azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13,9 artarak 470 bin 600 dolara yükseldi.

Analistler, artan mortgage faiz oranları ile yükselen konut fiyatlarının etkisiyle konut talebinin azalmaya devam ettiğini belirtti.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Etiketler : abd konut satış
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