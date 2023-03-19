ABD'de bankalar tüm mevduatlarının 2 yıl boyunca sigortalanmasını istedi

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19 Mart 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 07:30:00

ABD'de orta ölçekli bankalar, tüm mevduatlarının 2 yıl boyunca sigortalanmasını istedi

Kaynak: AA

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ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasının gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Bloomberg'in haberine göre, üyeleri 100 milyar dolara kadar varlığı bulunan bankalardan oluşan MBCA, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed), Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) ve FDIC'ye mektup gönderdi.

Gönderdiği mektupta federal düzenleyicilerden FDIC sigortasını gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmelerini isteyen MBCA, bunun bankalardan daha fazla mevduat çıkışına neden olmamak için gerekli olduğunu savundu.

MBCA ayrıca, düzenlemenin bankacılık sektörünü istikrara kavuşturacağını ve daha fazla banka iflası olasılığını azaltacağını ifade etti.

Bankacılık sektörünün genel olarak sağlıklı olduğuna ancak büyük bankalar dışındaki bankalara olan güvenin azaldığına işaret eden MBCA, sektöre olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

MBCA, başka bir bankanın daha iflası durumunda mevduat çıkışının hızlanacağını belirtti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KRİZ ENDİŞESİ

Geçen hafta, ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC, iflas eden bankalardaki mevduat sahiplerinin paralarının tamamına erişebileceklerini açıklamıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi ile ABD'li First Republic Bank'ın yaşadığı zorluklar da bankacılık krizine ilişkin endişelere neden olmuştu.

Etiketler : abd bankacılık mevduat sigorta

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