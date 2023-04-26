AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerde 2022'nin ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 23,5 avro ödenirken, bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28,4 avroya ulaştı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,8 avro ödenirken, bu ülkeyi 11,5 avroyla Bulgaristan, 12,8 avroyla Malta ve 13,5 avroyla Hollanda izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 58,7 avro ödedi. Bu ülkeyi 44,9 avroyla Belçika, 42 avroyla İrlanda, 38,4 avroyla Çekya, 36,4 avroyla İtalya, 34,1 avroyla Romanya, 33,6 avroyla Almanya ve 33,5 avroyla İspanya takip etti.

Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 112 ile Romanya'da, yüzde 97 ile Çekya'da, yüzde 70 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Hollanda ve Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde elektrik fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Bu dönemde söz konusu 2 AB ülkesinde elektrik fiyatları, sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle bir miktar geriledi.

DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI



Geçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11,4 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7,8 avro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 27,5 avroyla İsveç'te, 20,8 avroyla Danimarka'da ve 19,3 avroyla Hollanda'da yapıldı.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için haneler ortalama 3,5 avro, Hırvatistan'da 4,5 avro, Slovakya'da 4,9 avro ödedi.

Doğal gaz fiyatları AB üyesi 27 ülkede de artış gösterdi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 231 ile Çekya, yüzde 165 ile Romanya, yüzde 157 ile Letonya, yüzde 112 ile Litvanya ve yüzde 102 ile Belçika olarak belirlendi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.