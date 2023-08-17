VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var"
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
Yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti
Hawaii'deki orman yangınlarında "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiası
İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli, süresiz açlık grevine başladı
17 Ağustos 2023 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 22:30:00

AB gaz depolarının doluluk oranı neredeyse yüzde 90'ı buldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Gaz depolarının en az yüzde 90'ını 1 Kasım'a kadar doldurmayı hedefleyen AB'de gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 89,89'a ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğal gaz depolarını yaklaşık yüzde 90 seviyesinde doldurdu.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında AB gaz depolarının doluluk durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelerin 1 Kasım'a kadar doğal gaz depolarını en az yüzde 90 oranında doldurma hedefi belirlediklerini anımsatan Keersmaecker, "Bugün itibarıyla doğal gaz depolama oranı 89,89 seviyesine ulaştı." dedi.

Keersmaecker, AB ülkelerinin gaz depolama tesislerini doldurma yükümlülüğünün öneminin farkında olduklarına dikkati çekerek, depoları doldurma sürecinin devam ettiğini ve doğru yolda ilerlediklerini ifade etti.

Normal dönemlerde yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkelerinin 110 milyar metreküp kadar doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor.

AB ülkeleri, Rusya- Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Savaşla birlikte Rusya'da AB'ye doğal gaz sevkiyatı büyük ölçüde azaldı.

Birlik ülkeleri savaşın başlamasıyla yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurmayı zorunlu kılacak yasal düzenlemeler hazırlamıştı.

Bu kapsamda, gaz depolarında bu yıl 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doluluğa ulaşılması planlanmıştı. Ulaşılan son seviye ile AB hedefini yaklaşık 2,5 ay önce yakalamış oldu.

FİYATLARDAKİ DALGALANMA DEVAM EDİYOR

AB'nin gaz depolarındaki yüksek doluluk oranlarına rağmen, kıtada gaz fiyatları son günlerdeki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Fiyatlardaki oynaklıkta, Avustralya'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerindeki çalışanların planladığı grevin küresel LNG arzının yüzde 10'unu aksatabileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün 36,8 avro seviyesinden işlem görüyor.

Gaz fiyatları, geçen hafta çıkan grev haberlerinin hemen ardından yüzde 30 artış göstermişti.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olmasına rağmen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması Avrupa'nın LNG ithalat bağımlılığını artırdı. Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

Etiketler : avrupa birliği gaz depo
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX