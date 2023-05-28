Türkiye genelinde vatandaşların doğal alanlardan daha çok istifade etmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi, şehirlere nefes aldırıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'ye 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından video görüntülerle yaptığı açıklamada, "81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul'umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor. Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

YEŞİL ALAN ARTIRILDI

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, millet bahçeleriyle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırıldığına dikkat çekerek, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve biyolojik gölet ile İstanbullulara keyifli vakit geçirme imkanı sunulduğu söyledi. Video paylaşımında İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 285 bin metre alan üzerine kurulan Pendik Millet Bahçesi'nden görüntülere de yer verildi. Pendik Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, millet bahçesiyle ilgili şunları söyledi: "Yeşil alan demek, temiz nefes almak demek. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Şehrin merkezindeki bu tip yeşil alanlar çok hoş. Yeşil alanlar bizim için çok önemli. Temiz hava, güneş, çimenler insanı rahatlatıyor. Kahvaltıya, yürüyüşe geliyoruz. Hafta içi yorgunluğunu atmak için büyük nimet."

HEDEF 81 MİLYON METREKAREYE ULAŞMAK

12 Haziran 2018'de 81 ilde 81 milyon metrekare milet bahçesi ile hedefiyle yola çıkılırken, bu hedefe ise 2023 yılı itibarıyla ulaşılması amaçlanmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde bu hedefe ulaşmak için ise çalışmalar hızla devam ediyor.

TURİZME DE KATKI SAĞLIYOR

Millet bahçelerindeki ormanlarda da alan tanıtım ünitesi, bisiklet parkurları, yürüyüş ve koşu parkurları, spor alanları, pergola, oturma grupları, kameriye, yöresel ürünler satış üniteleri gibi tamamen doğaya uyumlu yapılar ve vatandaşların yeni rekreasyon anlayışına uygun şekilde faaliyetlerde bulunulması öncelikli olarak ele alınıyor. Söz konusu orman alanları, işgücünün yerinde istihdamı ve refaha önemli katkısı olmakla beraber bulunduğu ilin turizm cazibesini de artıracak.