3 gündür düşüş sürüyor... Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum

Kripto para piyasaları 3 günden beri düşüş eğilimini sürdürüyor. Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 15 azalarak 2,1 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaştı. Bitcoin'in (BTC) fiyatı da aynı sürede yüzde 2,3 azalarak, 47 bin 468 dolara indi.

NTV'de yer verilen habere göre, Ethereum'daki (ETH) düşüş yine BTC'nin önüne geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 2,3 azalışla 3 bin 127 dolar seviyelerine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile (SEC) davasında uzatma isteyen Ripple da yine düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3,6 azalışla 1,13 dolar seviyelerine indi.

Geçen hafta 30 centin üzerine çıkan Dogecoin (DOGE) burada tutunamadı. DOGE'un fiyatı yüzde 4,4 azalarak 28 cent oldu.

MORGAN STANLEY HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BITCOIN İDDİASI

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley'nin çok sayıda Grayscale Bitcoin Trust hissesine sahip olduğu iddia edildi.

Bitcoin yatırım fonu olan GBTC hissesi alabilmek için BTC sahibi olmak gerekiyor. Bu da Morgan Stanley'nin BTC sahibi olduğu anlamına geliyor.

Morgan Stanley'nin 30 bin doların altına inen BTC'de alım fırsatı gördüğü ve yaklaşık 928 bin 51 hisselik bir yatırım yaptığı belirtildi.