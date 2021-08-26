VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borcu olanlar için son 6 gün
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
3 gündür düşüş sürüyor... Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum
Meksika'da helikopter düştü... O anlar kameralara yansıdı
Bakan Koca: Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz
Hitler, atom bombası üretmeye çok yaklaşmış
PKK ile ilgili sırrı devlet ortaya çıkardı! Ceset dolu
Yarım milyon çalışana kadro müjdesi!
Bülent Turan'dan muhalefete sert tepki: Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu?
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor
İsrail'den açık tehdit
Medyaya sızdı! ABD'li pilotlardan dehşete düşüren itiraf
MSB duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Anlamsız panik
Aşkın mimarı
Bonkör Demet
Ameliyat yerine girişimsel nöroradyoloji tedavisi
Kolesterolü olan avokado ve balık yesin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Ağustos
İdrarın rengine dikkat edin! Böbrek taşı çocukların da sorunu
Süt ve ayran vücudun kaybettiklerini geri kazandırıyor
Gırtlak kanserinin dostu: Sigara
Üçüncü doz Kovid-19 aşısı, antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Öğretmenlere mazeret atama hakkı
26 Ağustos 2021 Perşembe 10:38:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 10:38:00

3 gündür düşüş sürüyor... Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum

ABONE OL

Kripto para piyasalarında 3 gündür gerileme sürerken Bitcoin'in (BTC) fiyatı da yüzde 2,3 azaldı. BTC'nin fiyatı 47 bin 468 dolara inerken piyasa hakimiyeti ise yüzde 42,5 oldu.

Kripto para piyasaları 3 günden beri düşüş eğilimini sürdürüyor. Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 15 azalarak 2,1 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaştı. Bitcoin'in (BTC) fiyatı da aynı sürede yüzde 2,3 azalarak, 47 bin 468 dolara indi.

NTV'de yer verilen habere göre, Ethereum'daki (ETH) düşüş yine BTC'nin önüne geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 2,3 azalışla 3 bin 127 dolar seviyelerine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile (SEC) davasında uzatma isteyen Ripple da yine düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3,6 azalışla 1,13 dolar seviyelerine indi.

Geçen hafta 30 centin üzerine çıkan Dogecoin (DOGE) burada tutunamadı. DOGE'un fiyatı yüzde 4,4 azalarak 28 cent oldu.

MORGAN STANLEY HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BITCOIN İDDİASI

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley'nin çok sayıda Grayscale Bitcoin Trust hissesine sahip olduğu iddia edildi.

Bitcoin yatırım fonu olan GBTC hissesi alabilmek için BTC sahibi olmak gerekiyor. Bu da Morgan Stanley'nin BTC sahibi olduğu anlamına geliyor.

Morgan Stanley'nin 30 bin doların altına inen BTC'de alım fırsatı gördüğü ve yaklaşık 928 bin 51 hisselik bir yatırım yaptığı belirtildi.

Etiketler : Kripto para piyasaları BTC Morgan Stanley Grayscale Bitcoin
Kanseri yendi evliliğe adım attı

Kanseri yendi evliliğe adım attı
Eşkıya'dan Yargı'ya transfer

Eşkıya'dan Yargı'ya transfer
24 saatte zirvede

24 saatte zirvede
Aşırı aşık oldum

Aşırı aşık oldum
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
Kızına mektup yazdı

Kızına mektup yazdı
Candan zarafet

Candan zarafet
Sahnede sürpriz yaptı

Sahnede sürpriz yaptı
Aşılarını olup buluştular

Aşılarını olup buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER