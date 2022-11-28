28 Kasım 2022 Pazartesi 10:25:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 10:25:00
100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
Kaynak: TRT Haber
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.
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