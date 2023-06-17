YKS'de ilk oturum başladı! Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı TYT, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.

Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girecek.

2023 YKS'de 1115 binada engelli aday ataması gerçekleştirildi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

TYT'ye geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.

İSTANBUL'DA YKS HEYECANI



İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'ne sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı.

Bu sırada bazı velileri ile öğrenciler arasında duygusal anlar yaşandı. Çocuklarına sarılan veliler, arkalarından dua etti.

Bazı aileler, çocuklarıyla sınav günü anısına fotoğraf çektirdi.

Yanlış sınav merkezine geldiği için görevlilerce uyarılan bazı öğrenciler, geç kaldığını düşünerek panikle tarif edilen yere yöneldi.

Sınava tek başına gelen adaylar, telefonlarını ve diğer eşyalarını emanet masasına teslim etti.

Sınav 10.15 itibarıyla başlarken, çocuklarını sınava uğurlayan velilerin de dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Kapılar kapatıldıktan sonra gelen bir öğrenci, binadan içeri alınmadığı için yerleşkeden çıktı.

SINAVA KOŞARAK YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR



Şişli'de Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda sınava girecek bazı öğrenciler, kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak okula geldi.

Görevliler saat 10.00'dan sonra gelen öğrencilerin sınava alınmayacağına ilişkin uyarılarda bulundu. Saat 10.00'dan sonra okula gelen bazı öğrenciler içeri alınmadı.

TYT'de adaylar, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruyu, 165 dakikada cevaplandırmaya çalışacak.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.

DEPREM BÖLGESİ İLLERİNDE YKS'NİN İLK OTURUMU BAŞLADI



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde öğrenciler sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Adana'da öğrenciler, saat 10.15'te başlayan sınav için erken saatlerde okullara geldi.

Sınav görevlileri, kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından öğrencileri içeriye aldı.

Hatay

Hatay'da da adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Aileler, okul dışında çocuklarını bekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de sınava girecek adaylar, aileleriyle erken saatte okullara geldi.

Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, girişte üst araması ve kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirmesiyle binaların bulunmasına yardımcı oldu. Bazı öğrencilerin de geç kalmasıyla binaya alınmadıkları görüldü.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Karaköprü Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava giren öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından üst aranmasından geçirilerek salona alındı. Sınav başlamasıyla öğrenci yakınları okul dışına çıkarıldı.

Siverek ilçesinde YKS'ye girecek S.G, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlilerinin bulunduğu belirterek, sınav salonuna gitmek için jandarma ekiplerinden yardım istedi. S.G'nin kırsal mahalledeki evine giden jandarma ekipleri, kendisini alarak ilçe merkezindeki sınavın yapıldığı okula götürdü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Süha Erler Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Ortaokulu önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Bu arada kimliğini kaybeden ve evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarağından yetiştirildi.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Malatya

Malatya'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okulun önüne geldi.

Bazı öğrencilerse sınav saatinin başlamasını okulun önündeki Battalgazi Belediyesi Yapraklı Parkı'nda çimlerin üzerine oturarak bekledi.

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesine gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polislerin de üst aramasının ardından sınav salonuna alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Kilis

Kilis'te de adaylar sınava girecekleri okullara gelerek görevliler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı.

Kentte sınav, 47 bina, 771 salonda 14 bin 128 adayın katılımıyla yapıldı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı

Sakarya'da sınav yerlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünün ardından içeri alındı.

Bazı velilerin okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği görüldü.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü yolunda oluşan araç yoğunluğuna karşı trafik polisleri tedbir aldı.

Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde velileriyle okula geldi.

Okul bahçesine alınmayan veliler, çocuklarının başarısı için dışarıda dua etti.

Yanlış okula gelen bazı adaylar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracıyla sınava girecekleri okula götürüldü. Bazı adayları ise polis ve zabıta ekipleri sınava yetiştirdi.

Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir aldı.

Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı adaylar sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalan bir öğrenciyi de polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Bartın

Bartın Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesinde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okul bahçesinde yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü ile polis ekiplerinin üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Bazı adayların, okula koşarak geldiği görüldü.

Düzce

Düzce'de sınava giren adaylar, güvenlik tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Veliler ise okul önlerinde heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınava girenlere başarılar diledi.

Bolu ve Zonguldak'ta da YKS adayları sınav heyecanı yaşadı.

İzmir ve çevre illerde YKS'nin birinci oturumu yapıldı

İzmir, Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı. Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

Kuzenini sınava getiren Mert Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trafik açık olduğu için rahat geldik. Erkende çıktığımız için sınava zamanında yetiştik. Bazı kişiler sınava son anda yetişti. Umarım kimse geç kalmaz. Bütün herkese başarılar diliyorum." dedi.

Oğlu sınava giren Hüseyin Günay da şunları kaydetti:

"İnşallah başarılı bir şekilde sınavı tamamlar. Biraz erken geldik ve bekledik oyalandık sınav öncesi. Bu ikinci sınavı oluyor. Daha önce bir sınavı kaçırdığı için girememişti. İnşallah bu defa geldiğine de girdiğine de değer. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum."

Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da da adaylar TYT'de ter döktü. Sınav öncesinde, sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşandı.

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Konya kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, binalara alındı. Bazı adaylar, sınava yetişmek için koşarak geldi.

Afyonkarahisar'da TYT'ye 22 bin 909 aday başvurdu. Selçuklu Mahallesi'nde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından binaya girdi.

Koşan ve ağlayan bir öğrenciyi görevliler, "Koşma daha vakit var." diyerek sakinleştirdi.

Aksaray'da, TYT'ye 24 bin 929 aday girdi. Kılıçarslan İlkokulu'na gelen adaylardan bazıları, koşarak sınav salonuna geçti.

Karaman'da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.

Polis ekipleri, okul çevrelerinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.