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02 Mart 2021 Salı 10:27:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 10:27:00

Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

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Yurt genelinde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle okul öncesi eğitim kurumlar, ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören 120 öğrenci, uzun süre sonra yeniden okullarına geldi.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

Ayrıca öğrencilere salgına yönelik uyarılara dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Öğrenci velisi Erman Ceviz, AA muhabirine, okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oğlum okulunu özlemişti o yüzden dünden beri çok heyecanlandıydı. Okula gelirken bile 'hadi hadi' deyip durdu. Bu anlamda mutluyuz. İnşallah hastalık tamamen ortadan kalkar ve çocuklar da daha uzun süre okullarında eğitimlerine devam eder." ifadelerini kullandı.

Emine Çetintaş ise kızı Zeynep'in ana okuluna devam ettiğini belirterek, "Çok sevinçliyiz, dünden beri çok heyecanlıydı. Geceden çantasını hazırladı. Çok mutluyuz. Bizler de mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Edirne

Edirne'de 75. Yıl İlköğretim Okulundaki öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tek sıra halinde sınıflara alındı.

Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.

4. sınıf öğrencisi Osman Emir Candemir, AA muhabirine, okulu çok özlediğini söyledi.

Evde durmaktan sıkıldığını belirten Candemir, "Okulda rahatladım. Kurallara uyuyorum. Arkadaşlarımla oyun oynarken maskemi takıyorum, mesafemi koruyorum ve ellerimi sık sık yıkıyorum." dedi.

Almira Bozkurt da okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz kurallar konusunda uyardı bizi. Teneffüste arkadaşlarımızla oyun oynarken kurallara uyuyoruz. Sınıfa girmeden ellerimizi yıkıyoruz ve dezenfektan kullanıyoruz." diye konuştu.

Kırklareli'nde sabahın ilk saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, bahçede sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.

Okul yöneticileri tarafından tedbirler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra dersliklere alındı.

Tekirdağ'da da öğrenciler maske ve mesafe kuralına uygun okul bahçesine alındı. Daha sonra salgın tedbirleri kapsamında öğrenciler sınıflara geçti.

Etiketler : yüz yüze eğitim pandemi koronavirüs
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