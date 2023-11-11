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Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı
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11 Kasım 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 13:45:00

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı ücretli öğretmen ek ders ücretleri
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