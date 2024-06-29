Sınıf arkadaşı kardeşi oldu!

SINIF ANNESİ İKEN KARŞILAŞTILAR



Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Gönül Elçileri' projesiyle başlatılan koruyucu aile seferberliği her geçen gün büyüyor. Ankara Yenimahalle'de iki kız çocukları olan 25 Mart Mahallesi'nin muhtarı Ayşegül Kıyak ile Fatih Kıyak çifti, 2020'de küçük kızları Zeynep'in sınıf arkadaşı Banu'ya koruyucu aile oldu. Ayşegül Kıyak, okul aile birliğinde sınıf annesiyken Banu'yu gördüğünü belirterek şunları söyledi:

BİNLERCE ÇOCUK SİZİ BEKLİYOR

"Bir gün sınıfa girdiğimde saçları örgülü bir kız oturuyor orada. Koca koca gözleriyle bakıyor bana. Koruma altında olduğunu öğrendikten sonra sorduk, 'Bizimle yaşamak ister misin?' diye. Kendisi de kabul etti. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle çiftlere sesleniyorum. İnanın ki zor değil. Eğer gücünüz yetiyorsa; prosedürlere uyuyorsanız mutlaka gidip 'Sevgi Evleri'ni görün. Binlerce çocuk, sevgi dolu bir aile bekliyor."