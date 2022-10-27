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27 Ekim 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 18:30:00

Saniye ninenin evine kitap yağdı

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Elazığ Keban'ın Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır'ın (77), bir zamanlar oğlunun kullandığı, boş durması yerine eğitime katkı sunmak için mahalledeki çocuklara tahsis ettiği oda, desteklerle adeta "eğitim yuvası"na dönüştü.

Çocukların evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi eşyalarla döşedikleri, duvarlarını balonlarla süsledikleri "Kardeşler Kütüphanesi"ne ülkenin dört bir yanından kitap gönderildi. Çocuklar gelen bilgisayar ve yazıcı ile büyük mutluluk yaşadı.

Etiketler : elazığ keban saniye bayır
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