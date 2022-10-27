Saniye ninenin evine kitap yağdı

Çocukların evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi eşyalarla döşedikleri, duvarlarını balonlarla süsledikleri "Kardeşler Kütüphanesi"ne ülkenin dört bir yanından kitap gönderildi. Çocuklar gelen bilgisayar ve yazıcı ile büyük mutluluk yaşadı.

