Saniye ninenin evine kitap yağdı
Elazığ Keban'ın Kalkar Mahallesi'nde yaşayan Saniye Bayır'ın (77), bir zamanlar oğlunun kullandığı, boş durması yerine eğitime katkı sunmak için mahalledeki çocuklara tahsis ettiği oda, desteklerle adeta "eğitim yuvası"na dönüştü.
Çocukların evden getirdikleri masa, sandalye, halı, minder gibi eşyalarla döşedikleri, duvarlarını balonlarla süsledikleri "Kardeşler Kütüphanesi"ne ülkenin dört bir yanından kitap gönderildi. Çocuklar gelen bilgisayar ve yazıcı ile büyük mutluluk yaşadı.