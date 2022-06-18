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18 Haziran 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 16:30:00

Pes etmedi, 63 yaşında kep fırlattı

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Malatya'da yaşayan 63 yaşındaki İsmet Bozkurt 1975'te girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü kazandı.

Malatya'da yaşayan 63 yaşındaki İsmet Bozkurt 1975'te girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü kazandı. Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimine ara veren İsmet Bozkurt, yıllarca özel bir bankada çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra çıkan aftan yararlanan Bozkurt, kayıt yenilediği okulunda eğitimini başarı ile tamamlayarak 47 yıl sonra kep fırlattı.

Etiketler : malatya ismet bozkurt üniversite
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