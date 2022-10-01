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01 Ekim 2022 Cumartesi 19:45:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 19:45:00

70'lik üniversiteli oğluyla sınıf arkadaşı oldu

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Bayburt'ta yaşayan Veysel Gider, içinde ukde kalan üniversite hayalini 70'inden sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bayburt'ta yaşayan Veysel Gider, içinde ukde kalan üniversite hayalini 70'inden sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Lise eğitiminin ardından iş hayatına atılan ve üniversite öğrenimi alamayan Gider, 1989 yılında emekli olduktan sonra kentte yerel yayın yapan bir gazetede çalışmaya başladı.

Yıllar içinde birçok gazete ve dergide muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Veysel Gider, bu yıl üniversite sınavına girdi. Gider, yeterli puanı alarak Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı. Oğlu Yusuf Gider (22) ile aynı sınıfı paylaşan Veysel Gider, azmiyle örnek oluyor.

Etiketler : bayburt veysel gider üniversite
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