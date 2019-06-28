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28 Haziran 2019 12:18 | Cuma

2018 DGS çıkmış soruları! ÖSYM DGS çıkmış sorular yayında mı?

2018 DGS çıkmış soruları tüm DGS adayları tarafından araştırılıyor. ÖSYM DGS çıkmış sorular yayında mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek tamamlamak isteyen binlerce öğrenci hafta sonu DGS'ye girecekler. Toplamda 336 bin 573 adayın katılacağı DGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS'de adaylar sayısal ve sözel bölüm soruları için ter dökecekler. 2018 DGS çıkmış soruları haberimizin içerisinde yer alıyor.

2018 DGS çıkmış soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. ÖSYM DGS çıkmış sorular yayında mı? sorusu tüm DGS adaylarının gündeminde. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek tamamlamak isteyen öğrenciler için 81 il ve 88 sınav merkezinde DGS uygulanacak. DGS'ye bu yıl toplam 336 bin 573 aday katılacak. Heyecanlı bekleyişin devam ettiği DGS için 2018 DGS çıkmış soruları merak ediliyor. DGS çıkmış soruları haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
ÖSYM DGS ÇIKMIŞ SORULAR YAYINDA MI?
ÖSYM DGS çıkmış sorular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 
 
2018 DGS ÇIKMIŞ SORULARI!
2018 DGS çıkmış sorularına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirisniz. 

2018 DGS ÇIKMIŞ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
1. Sınava, atandığı salonda girmesi,
 
2. Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 
3. Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 
4. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
 
5. Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 
6. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 
7. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
 
8. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
 
9. Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 
10. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
 
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. 
 
 
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 
 
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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