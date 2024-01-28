Zenginin yüzü hep gülüyor!

KALKIK KAŞ VARLIK BELİRTİSİ

Glasgow Üniversitesi'ndeki bir araştırmada insanların yüz tipleri mercek altına alındı. Zengin ve yoksulların belirli yüz tiplerine sahip olduğu ortaya çıktı. Zenginlerin gülen yüzlü, keskin yüz hatları, kalkık kaşlı, pembe yanaklı ve gözlerinin de birbirine yakın olduğu belirtildi.

KISA ÇENE YOKSUL GÖSTERİYOR

Yoksul olarak gözüken yüz hatlarına sahip kişilerin ise çeneleri daha kısa, kaşları düşük, ağızları çökük ve daha koyu, daha soğuk ten tonları olduğu tespit edildi. Yuvarlak hatlara sahip bu kişilerin güvenilmez, soğuk ve beceriksiz algısına neden olduğu da öne sürüldü.

İLK GÖRÜŞTE ALGIYI ETKİLİYOR

Araştırmada yer alan Profesör Rachael Jack, sonuçların yüz hatlarına göre bilimsel kanıtı olmayan ön yargılarla arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardığını belirtti.