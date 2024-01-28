Zenginin yüzü hep gülüyor!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
İskoç bilim insanları, dost canlısı gözüken yüze sahip kişilerin zengin; asık suratlıların ise yoksul olduğunu belirledi.
KALKIK KAŞ VARLIK BELİRTİSİ
Glasgow Üniversitesi'ndeki bir araştırmada insanların yüz tipleri mercek altına alındı. Zengin ve yoksulların belirli yüz tiplerine sahip olduğu ortaya çıktı. Zenginlerin gülen yüzlü, keskin yüz hatları, kalkık kaşlı, pembe yanaklı ve gözlerinin de birbirine yakın olduğu belirtildi.
KISA ÇENE YOKSUL GÖSTERİYOR
Yoksul olarak gözüken yüz hatlarına sahip kişilerin ise çeneleri daha kısa, kaşları düşük, ağızları çökük ve daha koyu, daha soğuk ten tonları olduğu tespit edildi. Yuvarlak hatlara sahip bu kişilerin güvenilmez, soğuk ve beceriksiz algısına neden olduğu da öne sürüldü.
İLK GÖRÜŞTE ALGIYI ETKİLİYOR
Araştırmada yer alan Profesör Rachael Jack, sonuçların yüz hatlarına göre bilimsel kanıtı olmayan ön yargılarla arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardığını belirtti.
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