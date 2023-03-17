Zelenskiy, ülkesinin Estonya'daki büyükelçisini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy'in ilgili kararnamesi yayımlandı. Kararnamede, Ukrayna'nın Tallinn Büyükelçisi Betsa'nın görevden alındığı belirtildi.

Zelenskiy'in imzaladığı başka bir kararnamede de Betsa'nın yerine Maksim Kononenko'nun atandığı aktarıldı.