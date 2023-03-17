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17 Mart 2023 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 20:38:00

Zelenskiy, ülkesinin Estonya'daki büyükelçisini görevden aldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Tallinn Büyükelçisi Mariana Betsa'nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy'in ilgili kararnamesi yayımlandı. Kararnamede, Ukrayna'nın Tallinn Büyükelçisi Betsa'nın görevden alındığı belirtildi.

Zelenskiy'in imzaladığı başka bir kararnamede de Betsa'nın yerine Maksim Kononenko'nun atandığı aktarıldı.

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy Volodimir

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